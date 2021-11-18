Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi - Haberler
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Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

Kartepe Belediyesi tarafından, Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokağa tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında 1300 ton asfalt serildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kartepe Belediyesi tarafından, Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokağa tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında 1300 ton asfalt serildi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan asfalt serimini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak da İSU tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hemen üst yapı çalışmalarına başlayarak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Durmadan yorulmadan çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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