Güleda'ya hüzünlü doğum günü

11.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:00

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel 20'inci yaş gününde, ailesi ve Isparta'dan gelen okul arkadaşları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Güleda'nın doğum günü için gelen bir gurup arkadaşı baba Mustafa Cankel ile mezarına çiçek koyarak dua etti. Arkadaş gurubu ardından acılı aileyi ziyaret etti.

Kızının 11 Aralık 20'inci yaş günü olduğunu belirten acılı baba Mustafa Cankel, "11 Aralık kızım Güleda Cankel'in doğum günüydü. Maalesef elim bir cinayete kurban gittiği için doğum gününü mezarlıkta dua ederek andık. Katile verilecek en büyük cezaların verilmesi, bundan sonra Güleda'ların ölmemesi, bütün kadınlarımızın haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük dileğimiz. İnşallah Güleda'nın babası olarak da en yüksek cezayı aldırıp sembol olmasını istiyorum. Sağ olsun arkadaşları Isparta'dan gelerek bir kabir ziyareti gerçekleştirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Kızım daha bir buçuk iki aylık bir öğrenim dönemi olmasına rağmen çok güzel dostluklar arkadaşlıklar kurmuşlar. Annesi henüz daha kendisini toparlayamadı. Kabir ziyaretine getiremedim. Allah sabır versin. Bu acının altından kalkmaya çalışıyor" dedi.

Kızının hunharca öldürülmesinin ardından Ordu'da Ceren Özdemir'in da katledilmesi hakkında görüşlerini açıklayan acılı baba Mustafa Cankel, "O cinayet daha da içimizi yaktı bizim. Çünkü cezaevinden salıverilen bir kişinin elini kolunu sallayarak ve bir kurban arayarak canice bir şekilde katletmesi tüm Türkiye'yi üzdü. Bir de kızımın cinayetinin üzerine olması daha da üzdü. Allah hepsinin taksiratını affetsin. Nur içinde yatsınlar, hepsi bir melek onların" dedi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden acılı aileyi ziyaret etmek ve doğum gününde mezarı başında dua etmek için gelen Güleda Cankel'in okul arkadaşları, "Diğer arkadaşlarımız da gelmek isterdi. Bizler onları temsilen bir gurup arkadaşımızla Muğla'ya geldik. Önce acılı aileyi ziyaret ettik. Ardından arkadaşımız Güleda'nın mezarına giderek çiçek bıraktık ve duamızı ettik" dedi.

Mezar ziyaretinde Güleda Cankel'in çok sevdiği köpeği Lisa ziyarette öğrencilere ve baba Mustafa Cankel'e eşlik etti.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Kaynak: İHA