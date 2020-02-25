Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (3)

25.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:18

'GÜLEDA'DAN UZAK KALMAM İÇİN TEHDİT ETTİ'

Isparta'da Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesine ilişkin duruşmada tanık olarak dinlenen Güleda'nın sınıf arkadaşı Osman Sasa, Güleda ile ortak proje ödevi çalışmalarında samimi olduklarını, evleri yakın olduğu için sürekli görüştüklerini anlattı. Güleda'nın kaldığı apartın kapısına Zafer Pehlivan tarafından tespih asıldığını kendisine söylediğini aktaran Osman Sasa, "Bunun üzerine bana geldi, beraber yiyecek bir şey almak için dışarı çıktık. Bu arada Zafer'i gördüm, bana tepki gösterdi. Sonra Güleda ile yanımdan uzaklaştılar. Sonrasında Zafer Pehlivan kapıma geldi ve Güleda'dan uzak kalmam için tehdit etti. Sonra evime gittim, gece bana mesaj atmaya devam etti" dedi.

'GÜLEDA'NIN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM'Daha sonra Güleda Cankel'in darbedildiği haberini duyduğunu ve kendisini aradığını aktaran Osman Sasa, "Telefonu Zafer açtı. Zafer ile tartışmaya başladık. Ertesi sabah Zafer'i aradım, nerede olduğunu sordum. Muğla'da olduğunu söyledi. Güleda'nın evine gittiğimde kapının önünde polisleri gördüm. Güleda'nın öldüğünü öğrendim. Güleda zaten sürekli Zafer'in kendisini tehdit ettiğini söylüyordu" diye konuştu.'GİDERKEN GÜLÜMÜ VE KELEBEĞİMİ DE YANIMDA GÖTÜRÜYORUM'

Duruşmada, sanık Zafer Pehlivan'ın Güleda Cankel'e yazdığı mektuptaki ifadeler de gündeme geldi. Mahkeme başkanı, Pehlivan'ın mektubunda, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Kelebeğimi ve adı gibi gül kadınımı da alacağım. Ama tek başıma değil, yanımda kelebeğim var. Ben giderken gülümü ve kelebeğimi de yanımda götürüyorum" dediğini ve bu cümlelerden cinayette kasıt olduğu anlamı çıktığını vurguladı. Zafer Pehlivan ise olaydan iki gün önce yazdığı mektubu Cankel'e göndereceğini ama sonra vazgeçtiğini anlattı. Zafer Pehlivan, "Buradan öldürme kastı çıkıyor ama ben onu öldürmek isteseydim hastaneye götürmezdim. İntihar etmeyi düşünüyordum. 'Gülümü, kelebeğimi yanımda götürüyorum' sözlerini okursa bana geri döner diye düşündüm" diye savunma yaptı.

Kaynak: DHA