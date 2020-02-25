Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (2)

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24

'BUNUNLA MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİ'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, ailenin vekilliğini sürdürdüğünü söyledi. Kadın cinayetlerinin bir örneğinin kısa süre önce Isparta'da gerçekleştiğine dikkati çeken avukat Uzun, Güleda Cankel'in Muğla'da kendi mahallelerinden olduğu için davaya daha bir ağırlık verdiklerini vurguladı. Kadın cinayetlerinin bütün hukukçuların ve insanların sorunu olduğunu kaydeden Uzun, "Bununla mücadele hepimizin görevi. Davada olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir dizi savunmalar dinledik. Ortaya çıkan gerçekler karşısında iddia makamı taammüden adam öldürme suçlamasıyla mütalaasında bulundu. Biz canavarca bir hisle adam öldürme olayı olduğu yönünde savunma yaptık. Mahkeme duruşmayı 7 Nisan tarihine erteledi. Biz o gün yine burada olacağız" dedi.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜĞÜ BÜTÜN RAPORLARDA MEVCUT'

Baba Mustafa Cankel de duruşma sonunda açıklama yaptı. Üzgün olduğu dikkati çeken baba Cankel, verilen cezanın ne kadar ağır olursa olsun kızının geri gelmeyeceğini söyledi. Ancak ağır bir ceza karşısında bir nebze olsun yüreğinin rahatlayacağını da anlatan baba Cankel, "İndirimsiz olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapsedilmesini istiyorum. Canavarca hisle öldürdüğü bütün raporlarda mevcut" diye konuştu.

Kaynak: DHA