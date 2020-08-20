Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası
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Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayeti davası sonuçlandı.

Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası
20.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:47

Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel cinayeti davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, katil zanlısı eski sevgiliye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karara tepki gösteren acılı baba Mustafa Cankel, "Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve sanığa bir nevi mükafat verilmiş oluyor. İnşallah dosyamız istinaftan döner ve sanık hak ettiği cezayı alır" dedi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonuna korona virüs tedbirleri kapsamında taraf avukatları, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve aile yakınları dışında kimse alınmazken, kadın platformları temsilcileri de adliyeye gelerek, duruşmayı dışarıdan takip etti.

Duruşmada mahkeme heyeti başkanı, kararını açıklamadan önce sanık Zafer Pehlivan'a son kez söz verdi. Pehlivan, son söz olarak sadece ailesinden özür dilemek istediğini söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın cezası için herhangi bir indirim uygulamadı.

"Beklemediğimiz bir kararla karşılaştık"

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, duruşmada beklemedikleri bir kararla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mahkeme heyetinin mevcut durumu tasarlama yönünden yeterli bulmadığına değinen Öztürk, "Sadece kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir karar değil. Çünkü dosyadaki mevcut durum 17 saatlik sistematik bir şekilde işkenceye tabi tutması, alıkoyması, telefonunu kırması, defalarca darp etmesi, defalarca öldürmeye teşebbüs etmesi, bu polis kayıtlarına da yansımış somut delillerdir. Kaldı ki öncesinde bu cinayeti tasarlayarak işlediğini kendi el yazısıyla yazdığı mektuba rağmen ne yazık ki tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedilemedi" diye konuştu.

"Bunun İstinaf ve Yargıtay aşaması var"

Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Avukat Öztürk, "Bunun istinaf ve Yargıtay aşaması var ve biz sonuna kadar bu mücadelede kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Katil o cezayı alana değin mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Aylardır aileyle yürüyorum. O ailenin nasıl acılar çektiğini, sadece ölenin değil, geride kalanların da öldüğünü biliyorum. Ben şuan ailenin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum. Kızlarının vahşice öldürülmesine sadece müebbet hapis cezası verilmesinin izahını yapamayacak kadar aciz hissediyorum kendimi. İnanıyorum ki bu karar istinaf mahkemesinden bozulacaktır ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönecektir" dedi.

"Tasarlayarak ve eziyet çektirilerek öldürüldüğünün somut delilleri var"

Mahkemeyi takip eden Muğla Barosu Başkanı Avukat Cumhur Uzun da Güleda'nın tasarlanarak ve eziyet çektirilerek öldürüldüğünün somut delilleri bulunduğunu ifade etti. Bu durumun görülmemiş olmasını eksiklik olarak değerlendirdiklerini kaydeden Uzun, "Dosyanın bundan sonraki aşama olan istinaf aşamasında burada bugün görülemeyen olguların gün yüzüne çıkarılmasının mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

"Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve sanığa bir nevi mükafat verilmiş oluyor"

Güleda'nın babası Mustafa Cankel, en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak mahkemede bunun yerine gelmediğini söyledi. Baba Cankel, "Yaşadığımız acı bir tane değil 10 tane ağırlaştırılmış müebbet verilse kendimize getirecek bir acı değil. Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve sanığa bir nevi mükafat verilmiş oluyor. İnşallah dosyamız istinaftan döner ve sanık hak ettiği cezayı alır" dedi.

"Cezada indirim uygulanmadı"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, sanığın son söz olarak ailesinden özür dilediğini belirtti. Çankaya, mahkemenin sanıkta herhangi bir pişmanlık belirtisi görmediğini belirterek, cezada indirim uygulamadığını söyledi.

Olayın geçmişi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19), 19 Kasım 2019 tarihinde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Pehlivan emniyete giderek teslim oldu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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