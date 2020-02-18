Güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor

18.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:19

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19), kaldığı aparttaki odasında, boğazını sıkıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılanmasına 25 Şubat 2020 Salı günü başlanacak. Zanlı hakkında 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA