Güleda'nın babası: Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük ISPARTA'da Zafer Pehlivan (20) tarafından öldürülen Güleda Cankel'in (19) babası Mustafa Cankel, "Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük. Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet vardı.

ISPARTA'da Zafer Pehlivan (20) tarafından öldürülen Güleda Cankel'in (19) babası Mustafa Cankel, "Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük. Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet vardı. Yeterli değil ama onu almaya çalışacağız" dedi.

Isparta'da eski kız arkadaşı, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım günü kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava öncesi genç kızın babası Mustafa Cankel açıklama yaptı. Mustafa Cankel, kızının öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini belirterek, sanığın reddi hakim talep ederek duruşmayı uzatma çabasına girdiğini, ancak başaralı olamadığını söyledi. Mustafa Cankel, "Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük. Bu son diyoruz ama hep Zeynep kardeşimizin, Ceren'in en son ki Muğla'da yaşanan bilhassa Muğlamızda çok yaşandı. Pınar hepimizin aynı şekilde yüreğini dağladı. 4'üncü duruşma fiili olarak 3'üncü bu. Büyük ihtimal karar çıkmasını bekliyoruz. Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet vardı. Yeterli değil ama onu almaya çalışacağız. Verileceğine inanıyoruz" dedi.Duruşmaya Mustafa Cankel, avukatları, Muğla ve Isparta baro başkanlarıyla avukatlar katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salona daha fazla kişi alınmasına izin verilmedi. Sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden duruşmaya katıldı.

Kaynak: DHA