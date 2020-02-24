Güleda'nın annesi: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz

24.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:59

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), olaydan 67 gün sonra konuştu. Anne Cankel, 25 Şubat'ta 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından hakim karşısına çıkacak olan kızının katilinin en ağır cezayı alacağına inandığını söyledi.

Merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, geçen yıl 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA