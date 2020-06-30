Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulunduISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu.

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu
30.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:18

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu

ISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmayı izlemeye gelen CHP'li milletvekilleri ile mahkeme başkanının, koronavirüs tedbiri tartışması yaşadığı duruşma, reddi hakim talebinin bir üst mahkemece değerlendirilmesi için ertelendi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 3'üncü duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden katıldı.CHP'Lİ VEKİLLER ISRARCI OLDUÇok sayıda avukatın müdahil olmak istediği duruşmayı, baba Mustafa Cankel, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay ile Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun da izlemek istedi. Mahkeme başkanı, koronavirüs tedbirlerine uyulabilmesi için salonun yetersiz olduğunu, bu nedenle duruşmayı başlatamayacağını söyledi. Bunun üzerine, mahkeme başkanıyla milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.Milletvekilleri, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını, bu davayı tüm kamuoyunun merak ettiğini ve onlar adına duruşmayı takip etmek istediklerini belirterek, mahkeme başkanından anlayışlı olmasını istedi. "Gerekirse biz ayakta bekleriz, avukatlar yerinde oturabilir. Ama biz bu davayı her şekilde takip etmek zorundayız" diye ısrarlarını sürdüren milletvekillerinin çabaları sonuç verdi. TUTUKLU SANIK REDDİ HAKİM İSTEDİYaşanan tartışma nedeniyle gecikmeli başlayan duruşmada, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'ın avukatı, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilinin reddi hakim talebinde bulunduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.'İSTEDİKLERİ KADAR SÜRE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR'Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın, reddi hakim talebinde bulunduğu duruşma sonrası Güleda Cankel'in ailesinin avukatı ile baba Mustafa Cankel, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve Isparta Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı bir grup basına açıklama yaptı.Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Canımız, kızımız Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili bugünkü yapılan yargılamada sanık tarafının mahkeme heyetinin reddine yönelik, mahkeme heyetinin tarafsız kalamayacağına ilişkin kendilerinde oluşan kanaati mahkeme heyetine sunması üzerine mahkeme heyeti usulen bir durumun incelenmesi ve bu konuda bir karar verilmesi için duruşmanın 20 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi" dedi.Güleda Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, "Sanık vekili tarafından reddi hakim talep edildi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi adına yasayı uyguladı ve duruşmayı 20 Ağustos 2020 saat 11.05'e erteledi. Tabii ki burada yasal olarak doğru işlem yaptı mahkeme ama bu tamamen yargılamayı uzatmaya, adaleti geciktirmeye, alınacak cezanın biraz daha geç alınması için uğraşların sonucunda bu dilekçenin verildiğini düşünüyoruz. Tabii ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ortada tek bir gerçek var. Katil zanlısı tarafından 19 yaşında Güleda Cankel vahşice, tasarlayarak öldürülmüştür. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar. Kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Bu yönde çalışmaları oldu ama fark etmez 20 Ağustos'ta gerçekten adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, "Önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Bizler inanıyoruz ki bu ülkede hep beraber kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz. Bu şiddete son verilinceye kadar hep beraber mücadelemiz devam edecek" dedi.

Isparta Kadın Meclisleri Temsilcisi Fadime Akşahin da "Bizler özgürlük düşkünüyüz, eşitlikten yanayız, kendi hayatımız hakkındaki kararları ancak bizler veririz. Bizler genç kadınları baskı altına almaya çalışanlara karşı 'bir Güleda daha ölmesin' diye mücadele edeceğiz. Kadınlar birlikte oldukları erkekler tarafından ayrılmak istedikleri için öldürülüyor. Kadınlar, boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyor Emine Bulut gibi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor Haber
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında Haber
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Haber
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Haber
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı Haber
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Ebru Şallı Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Milli Karar Çocuk
Şu an buradasınız: Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:18:44. #1.15#
title