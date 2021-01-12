Güleda Cankel'in ailesi ve kadın platformu üyelerinden istinaf başvurusunun reddedilmesine tepki

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesi protesto edildi.

Öldürülen genç kızın babası Mustafa Cankel, ailenin avukatı Alev Öztürk ve Menteşe Kadın Platformu üyeleri, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. Cankel'in fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, istinaf mahkemesinin kararına tepki gösterdi.

Mustafa Cankel, yaptığı açıklamada, mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet yerine müebbet kararı çıkınca hüsrana uğradıklarını söyledi.

Kararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yerinde bulunduğunu belirten Cankel, "Kızımın öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası, istediğimiz bir sonuç değildi. Bölge Adliye Mahkemesi 6 gün gibi kısa bir sürede istinaf başvurumuzu reddetti. Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz ve hakkımızı Yargıtayda arayacağız." diye konuştu.

Avukat Öztürk de sanığın cebinden çıkan ve kendi el yazısıyla yazdığı belirlenen mektupta, "Biz gidiyoruz, daha doğrusu ben giderken gülümü, kelebeğimi de yanımda götürüyorum", "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil kelebeğimle", "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerine yer verdiğini hatırlattı.

Bu mektuptan yola çıkılarak sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savunan Öztürk, "Davayı Yargıtaya taşıyacağız. Katil hak ettiği en ağır cezayı alana kadar davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Grup, bir süre kadın cinayetlerini protesto ettikten sonra dağıldı.

- Olay

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Cankel ailesinin avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça