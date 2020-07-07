Güle oynaya uğurlandı, gözyaşları ile karşılandı
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Güle oynaya uğurlandı, gözyaşları ile karşılandı

Güle oynaya uğurlandı, gözyaşları ile karşılandıVATANİ görevini yapmak için ailesi ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlanarak Malatya'daki birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Topuz (20), 4 günlük asker iken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

07.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:02

Güle oynaya uğurlandı, gözyaşları ile karşılandı

VATANİ görevini yapmak için ailesi ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlanarak Malatya'daki birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Topuz (20), 4 günlük asker iken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Topuz memleketi Erzurum'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Gani Topuz, ağlayarak oğlunu son yolculuğuna uğurlarken, "Allahım bu ne büyük bir acı. Bize sabır ver" dedi.

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde oturan Züleyha- Gani Topuz çiftinin 3 erkek çocuğundan ortancısı olan Muhammet Çağrı Topuz için 30 Haziran günü asker uğurlama töreni düzenledi. Davul-zurna eşliğinde sevenleri ile birlikte göbek atan Muhammet Çağır Topuz, 2 Temmuz günü babası Gani Topuz ve bir yakını tarafından otomobille Malatya'daki birliğine götürüldü. Babasının elini öpüp, birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Topuz, 4 Temmuz Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Topuz Ailesi sinir krizi geçirdi. Güle oynaya uğurladıkları evlatlarının Türk Bayrağı'na sarılı cenazesine sarılıp ağlayan ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Muhammet Çağrı Topuz'un babası Gani, ağabeyisi İlker ve kardeşi Emir Topuz yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi. Pandemi nedeniyle mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda taşınan oğlunun tabutuna bakan Gani Topuz, "Allahım bu ne büyük bir acı bize sabır. Balam seni çok özleyeceğiz" diyerek ağladı.

Güle oynaya uğurlandı, gözyaşları ile karşılandı

Kaynak: DHA

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