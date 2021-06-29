Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar
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Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar

Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı.

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana geldi. Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı Fiat markalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sebebiyle yol araç trafiğine bir süre kapandı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 4 arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahısların mezuniyet fotoğrafı çekiminden gelirken kaza yaptıkları düşünülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar
Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar
Güle oynaya gittiler, dönüş yolunda kaza yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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