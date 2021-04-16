Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?

Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile dikkatleri çeken Güldüren Güler, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Güldüren Güler hakkında merak edilenler. Güldüren Güler hayatı ve biyografisi. Güldüren Güler kimdir?

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Güldüren Güler izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Güldüren Güler hakkında merak edilen Güldüren Güler kimdir, Güldüren Güler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLDÜREN GÜLER KİMDİR?

Boy: 1.65

Kilo: 54

Eğitim: Başkent İletişim Akademisinde temel oyunculuk eğitimi aldı.

Güldüren Güler sinema ve dizi film oyuncusudur. Güler, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

016'da Atv ekranlarında yayınlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisi ile ilk oyunculuk yaptı.. 2017'den itibaren Kalk Gidelim dizisinde Behice, 2020'de rol aldığıEmanet dizisnde Kiraz karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Emanet (Kiraz, TV Dizisi 2020)

Hashtag (Sinema Filmi 2020)

Kalk Gidelim(Behice, TV Dizisi 2017-2020)

Aşk ve Mavi (Sevda Göreçki, TV Dizisi 2016-2017)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 22:27:31. #1.15#

title