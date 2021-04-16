Güldüren Güler kimdir? Emanet- Kiraz kimdir? Güldüren Güler kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile dikkatleri çeken Güldüren Güler, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Güldüren Güler hakkında merak edilenler. Güldüren Güler hayatı ve biyografisi. Güldüren Güler kimdir?

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Güldüren Güler izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Güldüren Güler hakkında merak edilen Güldüren Güler kimdir, Güldüren Güler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLDÜREN GÜLER KİMDİR?

Boy: 1.65

Kilo: 54

Eğitim: Başkent İletişim Akademisinde temel oyunculuk eğitimi aldı.

Güldüren Güler sinema ve dizi film oyuncusudur. Güler, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

016'da Atv ekranlarında yayınlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisi ile ilk oyunculuk yaptı.. 2017'den itibaren Kalk Gidelim dizisinde Behice, 2020'de rol aldığıEmanet dizisnde Kiraz karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Emanet (Kiraz, TV Dizisi 2020)

Hashtag (Sinema Filmi 2020)

Kalk Gidelim(Behice, TV Dizisi 2017-2020)

Aşk ve Mavi (Sevda Göreçki, TV Dizisi 2016-2017)