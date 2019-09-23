Güldüren: "Geçen haftada kalmışız"

23.09.2019 17:12

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Zonguldak-Kömürspor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.



Güldüren, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz çok tecrübeli, bu ligin kaliteli oyuncularını aldığımızı düşünüyorken, 45. dakikada kaleciden son oyuncuya kadar hiç beklenemeyecek derecede basit hatalar yapıldı. Ben toplantıda da söyledim, hafta içerisindeki bütün antrenmanlarda da söyledim. Biz Sancaktepe gibi iyi bir takımı yendik. Ama ligde 31 hafta daha olduğunu ve devam ettiğini söylemiştik. Bizim rakibimiz Sancaktepe değildi. Diğer takımları yendiğimiz zaman play-offu kovalayacak takımız. Bu ligin bir tane reçetesi var. Koştuğun zaman, mücadele ettiğin ve konsantre olduğun zaman her takımı yenersin. Biz kendi adımıza söyleyelim, geçen haftada kalmışız. Özellikle ve özellikle ilk 45 dakikadaki oyun onu gösterdi. Sonraki 45 dakikada golü yedikten sonraki istek, arzu, maçı kurtarmamıza yetmedi. Tabii ki hep aynı şeyi söylüyoruz, iyi konsantre olmak gerekiyor, iyi mücadele etmek gerekiyor. Bu ligde herkes herkesi yenebilir, ama bir maç yenip bir maç olmadan olmuyor bu işler. 34 maçın 34'ünde de iyi konsantre olacaksın. İyi oyunculuk iyi takım bunun üzerinden geçiyor. İnşallah oyuncularımıza anlatacağız. İyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA