Güldür Güldür yılbaşı özel programı konukları kimler? Güldür Güldür hangi kanalda?
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Güldür Güldür yılbaşı özel programı konukları kimler? Güldür Güldür hangi kanalda?

31.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:09
Güldür Güldür yılbaşı özel programı konukları kimler? Güldür Güldür hangi kanalda?

Yılbaşı gecesini renklendirecek Güldür Güldür Show farklı skeçleri, müzik şöleni ve kahkahalarıyla yer alacak. Güldür Güldür yılbaşı özel programı konukları kimler? Güldür Güldür hangi kanalda?

31 Aralık tarihinde yayınlanacak ve eğlencenin eksik olmayacağı Güldür Güldür yılbaşı özel programı konukları kimler? Güldür Güldür hangi kanalda?

GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI ÖZEL

Yılbaşı akşamının bir diğer sürprizi ise Show TV'nin sevilen dizilerinden Arıza ve Kuzey Yıldızı oyuncularının performansı olacak. Aslıhan Güner, İsmail Demirci; Olgun Toker, Toygan Avanoğlu performansları ile izleyicileri hem büyüleyecek hem şaşırtacak. Kuzey Yıldızı ekibi oyunculuklarının yanı sıra söyleyecekleri şarkılarla da yılbaşı akşamına damga vurmaya hazırlanıyor! Birçok sanatçının yer alacağı gecede Yeşim Salkım, Ayta Sözeri, Toygan Avanoğlu ve Serkan Çağrı yer almaktadır.

GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak.

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