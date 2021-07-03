Güldür Güldür yeni bölüm neden yok? Güldür Güldür bitti mi?

Bir süredir cumartesi günleri izleyicileriyle buluşan Güldür Güldür Show adlı eğlence programının bu akşam yayın akışı içerisinde tekrar bölümüyle yer almamasının ardından programın takipçileri yeni bölüm yayın tarihini araştırmaya başladı. Güldür Güldür yeni bölüm neden yok? Güldür Güldür bitti mi?

Güldür Güldür Show neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor.SHOW TV yayın akışında Güldür Güldür Show kısmında tekrar bölüm yazması üzerine izleyiciler merak ediyor; Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? Güldür Güldür bu akşam neden yok?

GÜLDÜR GÜLDÜR NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin 3 Temmuz 2021 Cumartesi yayın akışı bilgilerine göre Güldür Güldür Show bu akşam ekranda tekrar bölümüyle yer alacak. Eğlence programı 2 Temmuz itibari ile sezon finaline girdi.