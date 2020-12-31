Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler?
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Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler?

31.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:33
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşacak. İzleyenleri kahkaha tufanına sokan Güldür Güldür Show'un oyuncuları yeni skeçlerini bu akşam seyircilerin beğenisine sunacak. Peki Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle bu akşam komedi severlerin beğenisine sunulacak. Yılbaşı Özel bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, yine birbirinden komik skeçlerle kahkaha tufanına girecek. Peki Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler? Güldür Güldür Show'da neler olacak. Detaylar ve fragman yazımızda..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KAÇTA YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı bu yazıda. Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak. Yine birbirinden komik skeçlerle izleyenlerin kahkaha tufanına sokacak. Bakalım karakterlerimizi başına bu bölüm neler gelecek?

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ne zaman saat kaçta? 2021 Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları kimler?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOWYILBAŞI ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Show TV'de! Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle gümbür gümbür geliyor. Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence sizi bekliyor. Renkli skeçlerle eğlencenin hız kesmediği tanıtımda birbirinden özel konukların ve Güldür Güldür ekibinin performansları dikkat çekiyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Show TV2nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekranların karşısında olacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne şu isimler konuk olacak:

• Aslıhan Güner

• İbrahim Demirci

• Yeşim Salkım

• Ayta Sözeri

• Toygan Avanoğlu

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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