Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında nereli?
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Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında nereli?

28.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:59
Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Toygan Avanoğlu de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? İşte, Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, Güldür Güldür Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Toygan Avanoğlu. Peki, Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Show'un konuğu Toygan Avanoğlu kimdir?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUĞU TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ocak 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli:İzmir

Toygan Avanoğlu (d. 19 Ocak 1979, İzmir) sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

Dizi

• Düşman Kardeşler (İlker) 2012

• Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

• Hanım Köylü (Koptagel) 2016

• Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

• Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-

Film

• Kanal-İ-Zasyon 2009

• Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

• Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

• Ayla (Pusan Subayı) 2017

• Babası 2017

• Deli Aşk (Fuat) 2017

• Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

• Sorma Neden 2018

• Sabahlar Olmasın 2018

• Aslı Gibidir 2019

• Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

• Hayatımız Filim (Hasan) 2019

• Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent)[kaynak belirtilmeli] 2020

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