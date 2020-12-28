Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Olgun Toker de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu Olgun Toker kimdir? İşte, Olgun Toker kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!