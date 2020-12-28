Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında nereli?
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Olgun Toker de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu Olgun Toker kimdir? İşte, Olgun Toker kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!
Efsane TV şovu, Güldür Güldür Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Olgun Toker. Peki, Olgun Toker kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Show'un konuğu Olgun Toker kimdir?
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUĞU OLGUN TOKER KİMDİR?
Doğum tarihi: 12 Mart 1986
Kaç yaşında: 34yaşında
Nereli: Mersin
Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır.