Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok, günü mü değişti? Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un bu akşam yeni bölümünün olmaması merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür Show neden yok? Show TV yayın akışında neler var?