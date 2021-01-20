Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok, günü mü değişti? Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
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Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok, günü mü değişti? Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:01
Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok, günü mü değişti? Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un bu akşam yeni bölümünün olmaması merak konusu oldu. Peki, Güldür Güldür Show neden yok? Show TV yayın akışında neler var?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlardaki yerini almadığı için merak edilen konulardan oldu. Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok, günü mü değişti? konusu merak konusu oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Güldür Güldür Show yeni bölümleri Salı akşamları ekranlara geliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show her hafta salı günü saat 20.00'de ekranlara gelmektedir.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show her hafta salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarnda yayınlanmaktadır.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;

Açelya Topaloğlu,

Ali Sunal,

Alper Kul,

Aylin Kontente,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Doğa Rutkay,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu,

Onur Atilla,

Onur Buldu,

Uğur Bilgin,

Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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