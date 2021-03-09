Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Güldür Güldür Show 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Güldür Güldür Show programı yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Güldür Güldür Show oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Güldür Güldür Show son bölümde neler oldu? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show var mı? İşte ayrıntılar...

Güldür Güldür Show kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Güldür Güldür Show var mı? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Güldür Güldür Show'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show 9 Mart Salı günü saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 254. Bölümünde; İlişki uzmanı Naime Hanım, Aziz Bey'in "Ne Haber" programına katılıyor. Duygularını sakin bir şekilde ifade etmekte zorlanan Naime, stüdyoda kendini kontrol edebilecek mi? Sesçi Ozan'ı beğenen Naime hedefine ulaşabilecek mi?

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