Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Güldür Güldür Show 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Güldür Güldür Show dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Güldür Güldür Show oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Güldür Güldür Show son bölümde neler oldu? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show var mı? İşte ayrıntılar...

Güldür Güldür Show kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Güldür Güldür Show var mı? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Güldür Güldür Show'un yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show 2 Şubat Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR PROGRAMI

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Güldür Güldür Show yepyeni bölümleriyle Salı 20.00'de Show TV

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (BAŞLAMA SAATİ:20.00)