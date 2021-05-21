Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür Güldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Güldür Güldür Show yeni bölümü 21 Mayıs Cuma bugün saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Programın tekrarları farklı günlerde yayınlansa da yeni bölümü her hafta Cuma akşamı ekranlara geliyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI
Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;
Açelya Topaloğlu,
Ali Sunal,
Alper Kul,
Aylin Kontente,
Aziz Aslan,
Berkay Tulumbacı,
Burak Topaloğlu,
Dağhan Külegeç,
Doğa Rutkay,
Ecem Erkek,
Giray Altınok,
İrem Kahyaoğlu,
Mahir İpek,
Meltem Yılmazkaya,
Murat Akkoyunlu,
Onur Atilla,
Onur Buldu,
Uğur Bilgin,
Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.