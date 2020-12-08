Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı izle!

Güldür Güldür Show 246. bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşacak. İzleyenleri kahkaha tufanına sokan Güldür Güldür Show'un oyuncuları yeni skeçlerini bu akşam seyircilerin beğenisine sunacak. Peki Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yazımızda!

Güldür Güldür Show yeni bölümü bu akşam komedi severlerin beğenisine sunulacak. 246. bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, yine birbirinden komik skeçlerle kahkaha tufanına girecek. Peki Güldür Güldür Show ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Bakalım bu Salı Güldür Güldür Show'da neler olacak. Detaylar ve fragman yazımızda..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KAÇTA YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı bu yazıda. Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 8 Aralık Salı günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak. Yine birbirinden komik skeçlerle izleyenlerin kahkaha tufanına sokacak. Bakalım karakterlerimizi başına bu bölüm neler gelecek?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yine kahkaha selini de beraberinde getiriyor! Kahramanlarımız Naime, Çiçek, Bahadır, Yeter ve daha nicesi yeni şovlarıyla beraber televizyonlarınızın karşısında sizinle buluşuyor. Bakalım Bahadır ünlü şef Nusret'i nasıl canlandırmış? Yeter'in müzik performansı izleyenleri nasıl güldürecek?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 246. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Yeni bölüm bugün 8 Aralık Salı günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek.