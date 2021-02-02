Güldür Güldür Show'un yıldızı anne acısıyla sarsıldı

Ünlü oyuncunun annesi Naciye İpek 4 Ocak'ta vefat etti. Naciye İpek'in eşi Aşık İsmail İpek'le beraber koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Eşiyle tedavi gören ve aynı zamanda astım hastası olan Naciye İpek'in hastanede kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Naciye İpek Ankara'da toprağa verildi.

PROGRAM ÇEKİMLERİNİ AKSATMADI

Yakın çevresinde de çok sevilen annesinin yasını tutan oyuncu bu süreçte program çekimlerini ise hiç aksatmadı. (İsmail Şen-tv100)

Kaynak: Snob Magazin