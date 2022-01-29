Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Beğenilen komedi programlarından olan Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir? Güldür Güldür Show günü mü değişti? Güldür Güldür Show hangi günler ekrana geliyor? İşte bilgiler...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show her Cumartesi saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Programın bazen tekrarları Salı ve Çarşamba günleri de ekranlara gelmektedir.

BUGÜN GÜLDÜR GÜLDÜR VAR MI, YOK MU?

Ek olarak Güldür Güldür Show bugün yılbaşı tatili arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün "Güldür Güldür Show Yılbaşı Tekrar" programı yayınlanacaktır. Yeni bölüm haftaya gelecek.

Güldür Güldür Show 290. Bölümünde: Mehtap ve oğlu Mesut'un komşu ziyaretleri nasıl geçecek. Mehtap, arkadaş grubu arasında ilgi odağı olan Mesut'un gittikçe arkadaş grubunu elinden çalması karşısında ne yapacak?Yeter bu sevimli delikanlı ile kızının arasını yapabilecek mi? Mesut gerçekten evinin erkeği mi?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Aziz Güngör Esen/ Sunucu (1-)

Alper Kul - İsmail Canevinden (1-)

Doğa Rutkay - Yeter Kazak (1-)

Onur Buldu - Bilal Koçyiğit (1-)

Onur Atilla - İbrahim Çekiç (1-)

Meltem Yılmazkaya - Mehtap (1-)

Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı (1-)

Burak Topaloğlu - Bahadır (1-)

Uğur Bilgin - Mesut (36-)

Mahir İpek - Hayati (142-)

Ünal Yeter - Kudret (153-)

Açelya Topaloğlu - Çiçek (187-)

Berkay Tulumbacı - Ozan (187-)

Aylin Kontente - Burcu Yerler (1-186/209-)

İrem Kahyaoğlu - Leman (209-)

Giray Altınok - Feridun (226-)

Özgün Aydın - Mustafa (3-229/249-)

Asiye Dinçsoy - Reyhan (269-)

Toygan Avanoğlu - Paşa (275-)

Ayça Damgacı - Nimet (275-)

Ozan Varol - Ufuk (275-)

Deniz Hiracan - Zeyno (275-)

Gözde Okur - Elmas (283-)

Özgün Bayraktar - Jale (284-)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Ecem Erkek - Naime - (171-274)

Murat Akkoyunlu - Cemil - (241-274)

Dağhan Külegeç - Tayfur (241-255)

Çağlar Çorumlu - Şevket Mircan (1-152/209-240)

Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240)

Evrim Akın - Özge (187-235)

Emre Altuğ - Kazım 187-240)

Hamza Yazıcı - Taylan (160-171)

Simge Günsan - Suzan (187-208)

Aycan Koptur - Kiraz (187-208)

Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186)

İrem Sak - Sinem (1-33/50-186)

Korhan Herduran - Samet (119-186)

Derya Karadaş - Aysel (49-162)

Aslı İnandık - Gülşen (139-152)

Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152)

Erdem Yener - Hüseyin (28-118)

Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118)

Özge Borak - Nezaket (18-118)

Dilşah Demir - Çiğdem (1-6)

Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (1-6)

Yavuzhan Doğan - Cem (1)

Doğan Akdoğan - Tanju (1-13)

Pınar Şenol - Sultan (1-5)

Öner Ateş - Hamit (1-13)

Ozan Akbaba - Şenol (1-5)

Şirincan Çakıroğlu - Fatoş (1-13)

Sıla Çetindağ - Merve (1-5)

Doğukan Polat - Adem (1-13)

Hande Dane - Nazlı (1-13)

Haberler.com - Gündem