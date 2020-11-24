Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı izle!

Güldür Güldür Show 223. bölümü ile Show TV izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan Güldür Güldür Show oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Güldür Güldür Show son bölümde neler oldu? Güldür Güldür Show hangi gün? Güldür Güldür Show saat kaçta?

Güldür Güldür Show yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Güldür Güldür Show 224. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu sezon da kahkaha tufanı var!

Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show her hafta salı günü saat 20.00'de ekranlara gelmektedir.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show her hafta salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarnda yayınlanmaktadır.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;

Açelya Topaloğlu,

Ali Sunal,

Alper Kul,

Aylin Kontente,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Doğa Rutkay,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu,

Onur Atilla,

Onur Buldu,

Uğur Bilgin,

Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.