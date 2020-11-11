Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?

Güldür Güldür Show yeni sezona tüm hızıyla girdi. Yeni oyuncularla kadrosunu genişleten Güldür Güldür Show yayın saati, oyuncu kadrosu ve skeçleriyle merak konusu oldu. 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman? Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta?