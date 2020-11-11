Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
Güldür Güldür Show yeni sezona tüm hızıyla girdi. Yeni oyuncularla kadrosunu genişleten Güldür Güldür Show yayın saati, oyuncu kadrosu ve skeçleriyle merak konusu oldu. 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman? Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta?
İzleyenleri kahkahaya boğan Güldür Güldür Show yeni sezona yeni oyuncularla girdi. 3 yeni oyuncu ile kadrosunu genişleten Güldür Güldür Show'un yayın saati ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Güldür Güldür Show hangi kanalda, sat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Güldür Güldür Show 11 Kasım Çarşamba saat 20:00'de başlayacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ KANALDA?
Güldür Güldür Show TV'de ekrana geliyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULAR KİMLER?
Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosu:
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
ÇAĞLAR ÇORUMLU
İREM KAHYAOĞLU
AYLİN KONTENTE
Alper Kul
Aycan Koptur
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Emre Altuğ
Evrim Akın
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Onur Atilla
Onur Buldu
Özgün Aydın
Simge Günsan
Sinan Çalışkanoğlu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter