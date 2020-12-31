Güldür Güldür Show konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?
Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan Güldür Güldür Show konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?
Rol aldığı birçok dizi ve film ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Güldür Güldür Show konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?
KUZEY YILDIZI TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?
Toygan Avanoğlu (d. 19 Ocak 1979, İzmir) sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.
TOYGAN AVANOĞLU FİLMLERİ
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-