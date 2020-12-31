Güldür Güldür Show konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı birçok dizi ve film ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Güldür Güldür Show konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

KUZEY YILDIZI TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu (d. 19 Ocak 1979, İzmir) sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

TOYGAN AVANOĞLU FİLMLERİ

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-