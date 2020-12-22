Güldür Güldür Show hangi gün, saat kaçta? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı izle!

Televizyon ekranlarının sevilen eğlenceli programlarından olan Güldür Güldür Show yepyeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. İzleyenleri kahkaha tufanına sokan Güldür Güldür Show'un bu akşamki konukları kimler? Peki Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yazımızda!

Güldür Güldür Show yeni bölümü bu akşam komedi severlerin beğenisine sunulacak. 245. bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, yine birbirinden komik skeçlerle kahkaha tufanına girecek. Peki Güldür Güldür Show ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Bakalım bu Salı Güldür Güldür Show'da neler olacak. Detaylar ve fragman yazımızda..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOWHANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı bu yazıda. Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 22 Aralık Salı günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak. Yine birbirinden komik skeçlerle izleyenlerin kahkaha tufanına sokacak. Bakalım karakterlerimizi başına bu bölüm neler gelecek?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yine kahkaha selini de beraberinde getiriyor! Kahramanlarımız bu hafta dinlemeyen erkek karakterini ele alıyor. Bunun yanında mahkeme salonunda geçen hikaye de dikkat çekiyor. Komik tiplemeleriyle çok merak edilen Güldür Güldür Show 248. fragmanına aşağıdakilinkten ulaşabilirsiniz!