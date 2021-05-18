Güldür Güldür Show günü mü değişti? Salı günü mü Cuma günü mü yayınlanacak? Salı günleri neden yok?
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Güldür Güldür Show günü mü değişti? Salı günü mü Cuma günü mü yayınlanacak? Salı günleri neden yok?

Güldür Güldür Show günü mü değişti? Salı günü mü Cuma günü mü yayınlanacak? Salı günleri neden yok?
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Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Güldür Güldür Show gün mü değiştirdi, bitti mi, final mi oldu? sorularının cevapları merak edildi. Güldür Güldür Show gün mü değişti, neden gün değiştirdi? Güldür Güldür Show yeni günü ne zaman oldu? Güldür Güldür Show Salı günleri mi Cuma günleri mi yayınlanacak?

Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Güldür Güldür Show yeni bölümü bugün yayınlanmayacak mı? Güldür Güldür Show yeni bölümleri Salı günü değil mi? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Güldür Güldür Show günü ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show önceleri yeni bölümleri Salı günleri ekrana geliyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre Güldür Güldür Show gün değiştirdi. Programın yeni günü Cuma oldu.

Bundan böyle Güldür Güldür Show her hafta Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecektir. Güldür Güldür Show Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ? YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Evet program gün değiştirmiştir. Önceden yeni bölümleri Salı günleri yayınlanıyordu. Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre program artık Cuma günleri yayınlanacak.

Açıklama şu şekilde:

"Sizleri hiiiç üzmek istemeyiz biliyorsunuz. O yüzden artık yeni yayın günümüzde, yani eski yayın günümüzdeyiz.

Cuma.

Güldür Güldür Show 23 Nisan Cuma günü ve artık her cuma günü yeni bölümü ile Show TV ekranlarında. Kaçırmayın."

Güldür Güldür Show günü mü değişti? Salı günü mü Cuma günü mü yayınlanacak? Salı günleri neden yok?

Buna göre Güldür Güldür Show'un yeni günü Cuma olmuştur.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Güldür Güldür Show yeni yayın günü Cuma günüdür. Her hafta Cuma günleri yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Aziz Güngör Esen

Alper Kul - İsmail Canevimden

Doğa Rutkay - Yeter Kazak

Onur Buldu - Bilal Koçyiğit

Onur Atilla - İbrahim Çekiç

Meltem Yılmazkaya - Mehtap Somutçu

Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı

Burak Topaloğlu - Bahadır

Uğur Bilgin - Mesut

Mahir İpek - Hayati

Ünal Yeter - Kudret

Ecem Erkek - Naime

Açelya Topaloğlu - Çiçek

Berkay Tulumbacı - Ozan

Aylin Kontente - Burcu Yerler

İrem Kahyaoğlu - Leman

Giray Altınok - Feridun

Murat Akkoyunlu - Cemil

Dağhan Külegeç - Tayfur

Özgün Aydın - Mustafa

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Güldür Güldür Show günü mü değişti? Salı günü mü Cuma günü mü yayınlanacak? Salı günleri neden yok? - Haberler
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