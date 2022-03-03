Güldür Güldür Show'dan 300. Bölüm Kutlaması

Güldür Güldür Showekibi Türkiye'nin en sevilen ve uzun soluklu işlerinden birine imza atmanın mutluluğunu hep beraber yaşadı. Kahkahanın vazgeçilmez adresi, aralıksız devam ettiği ekran macerasında 9. sezonda üçüncü kere dalya diyerek zor bir başarıya da imza attı.

Çekim öncesinde bir araya gelerek pasta kesen ekip üyeleri neşeleri ile dikkat çekti.