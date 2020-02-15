Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!

15.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:41

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam iki Türk grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, üçü ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Güldür Güldür Show'un sona ermesinin ardından saat 23.00 civarından salondan dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı.

İki grup arasında büyük bir kavga başlarken, silahlar konuştu ve bir kişi aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerine çok sayıda polis geldi ve saldırganlar kaçtı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.





TÜRKLER'İN SEMTİNDE ÇATIŞMA





Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" diyerek olayı geniş şekilde duyurdu. Tempodrom salonu, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve 'Küçük İstanbul' denilen Kreuzberg Semti'nde bulunuyor. Ölen kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılırken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ağır yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.