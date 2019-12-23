Güldür Güldür Show Avrupa'yı Fethediyor!

23.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:39

Ekip bugüne kadar Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda'da farklı şehirlerde binlerce izleyici ile buluştu. Gittikleri birçok şehirde günler öncesinde tükenen biletler ve seyircilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Güldür Güldür ekibi gördükleri yoğun sevgiden çok mutlu.

Bu haftasonu hem Belçika hem Almanya'da binlerce seyirciyi güldüren ekip turneye Şubat Ayında Berlin'de devam edecek.

Kaynak: Bültenler