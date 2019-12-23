Güldür Güldür Show Avrupa'yı Fethediyor!
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Güldür Güldür Show Avrupa'yı Fethediyor!

Ekranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'un Avrupa turnesi büyük bir ilgi görüyor.

23.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:39
Güldür Güldür Show Avrupa'yı Fethediyor!

Ekip bugüne kadar , , Avusturya, 'da farklı şehirlerde binlerce izleyici ile buluştu. Gittikleri birçok şehirde günler öncesinde tükenen biletler ve seyircilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Güldür Güldür ekibi gördükleri yoğun sevgiden çok mutlu.

Bu haftasonu hem Belçika hem Almanya'da binlerce seyirciyi güldüren ekip turneye Şubat Ayında Berlin'de devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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