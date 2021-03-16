Güldür Güldür Mehtap kimdir? Meltem Yılmazkaya kimdir?
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Güldür Güldür Mehtap kimdir? Meltem Yılmazkaya kimdir?

16.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:44
Güldür Güldür Mehtap kimdir? Meltem Yılmazkaya kimdir?

Güldür Güldür'ün sevilen karakteri Mehtap ile tanınan Meltem Yılmazkaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Meltem Yılmazkaya kimdir? Güldür Güldür Mehtap kimdir?

Komedi yapımları ie tanınan ve Güldür Güldür ile halkın se vgisini kazanan Meltem Yımazaya, Mehtap karakteri ile biliniyor. Peki, Güldür Güldür'ün Mehtap'ı meltem Yılmazkaya kimdir?

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Kasım 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli İstanbul

Tiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.

2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci'nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.

2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve Alper Kul paylaşmıştır.

2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı.

2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.

Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır.

2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.

Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]

• 2018 - Cici Babam (Sinema)

• 2016 - Kaçma Birader (Sinema)

• 2015 - Dedemin Fişi (Sinema)

• 2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

• 2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

• 2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

• 2011 - 5'er Beşer (TV dizisi)

• 2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)

• 2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)

• 2009 - Benim Annem Bir Melek (TV dizisi)

• 2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)

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