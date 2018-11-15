Güldür Güldür'e Sürpriz Transfer! Ünlü Şarkıcı Emre Altuğ Kadroya Dahil Oldu
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan fenomen şov programı Güldür Güldür'e bir sürpriz isim daha dahil oldu. Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.
Yeni kadrosu merak konusu olan programa bu sezon sürpriz bir isim transfer oldu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de adından söz ettiren Emre Altuğ, 'Güldür Güldür Show' programının ekibine dahil oldu.
"EKİBİMİZE HOŞGELDİN"
Programın yapımcısı Ali Sunal, sosyal medya hesabından güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Sunal, "Efendim Güldür Güldür Show gururla sunar. Emre Altuğ, hoşgeldin. Kendisi ailemize katıldı. Güzel arkadaşım keyif, şeref verdin!" notuyla müjdeyi verdi.
SİNEMA FİLMLERİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Usta tiyatrocu Yücel Erten'in sahneye uyarladığı 'Azizname' isimli tiyatro oyununa da devam eden Altuğ, son yıllarda peş peşe çektiği sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. 'Eyvah Düşüyorum' yarışmasını sunan Onur Buldu'nun da yine ekibinde yer alacağı 'Güldür Güldür Show'un çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.
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yakışır ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şevkettttt nerdeeeeeee?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kimse kalmadikiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emre altuğ çok iyi yakışır bence mükemmel olmuş tebrik ederim. her hafta en az 15 dk lık senaryolar yazıyorlar ve bunların hepsi komedi olmalı bu zor meslek ki ezberleyip o oyunu oynuyorlar tiyatro çok zor. sinema gibi değil. o yüzden hakkını bence fazla fazla veriyorlar. beğenmeyen daha iyisini yapsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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