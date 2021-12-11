Güldür Güldür canlı izle! Fragman izle! 11 Aralık Show TV Güldür Güldür yeni bölüm canlı izle

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 285. bölümüyle ekranlara geliyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var! Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE (20.00)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON TEKRAR BÖLÜM İZLE!



GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON BÖLÜM SKEÇLERİ

Bacım Şov: Derdine derman ararken dert sahibi olmak. - 07:39

Ergen Baba - Lise: Evladı için her şeyi yapan baba gibi baba. - 27:37

Hayırlı Youtuber Olmak: Aile yönetiminde Youtube dönemi. - 55:08

Yalancının Mumu: Hiçbir şeyi ciddiye almayan arkadaş. - 1:10:47

Görevimiz Romantizm: Bir küçük torun operasyonu. - 1:29:23

Tuzak Sorular: İki seçenek arasında kalma sorunu. - 1:51:22

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