Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Cantürk, Talimhane Sahne'de konser verdi
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Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Cantürk, Talimhane Sahne'de konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Kantürk konser verdi.

Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Cantürk, Talimhane Sahne'de konser verdi
10.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ve Erkut Kantürk konser verdi.

Beyoğlu'nda gerçekleşen açık hava konserinde, Tanrıdağlı tarafından yeni albümü Mülhem'den "Haydar Haydar", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Gül Kuruttum" ve "Bu Dağlar Kömürdendir" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu parçaları icra etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen konserde, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı'ya opera sanatçısı Erkut Cantürk eşlik ettti.

Tanrıdağlı, konserde yaptığı konuşmada, zor zamanlarda müzikseverlerle buluşmaların çok daha önem kazandığını vurgulayarak, halk müziğinin öze dönmek için çok iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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