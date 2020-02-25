Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

25.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41

Geçtiğimiz günlerde provalara başlayan ikili, "Türkiye'nin her yerini gezeceğiz. Dinleyicilerimizi Pop ve Arabesk'e doyuracağız. Bizi de çok heyecanlandıran bir repertuar hazırladık. Mendilleri hazırlasınlar. Hem ağlatıp, hem oynatacağız." dediler.

İlk durakları Adana

İkilinin ilk durakları 13 Mart Cuma günü Adana Jolly Joker sahnesi olacak. 14 Mart'ta Antakya, 15 Mart'ta Gaziantep'de hayranlarıyla buluşacaklar.

Sahnelerin yeni ikilisi Gülden ve Ümit Yaşar konserlerinin son dakikalarında dinleyicilerine sürprizleri olacağı müjdesini de verdi.