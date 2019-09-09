Gülden'e Festivalde Büyük Bir Sürpriz
Son çıkartmış olduğu 'Mendil' isimli çalışmasıyla bu yazın en fazla dinlenen şarkılarından bir tanesine imza atan başarılı şarkıcılardan Gülden, Geleneksel Sarıgöl Sultanı Üzüm Festivali esnasında sahnedeydi.
Konser maratonu çok yoğun bir şekilde devam eden Gülden, sahnedeyken 'Seneler boyunca Londra'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönmek ve ait olma hissi harika. Ülkemde yaşıyor olmaktan çok mutluyum' ifadelerine yer verdi.
Konser sonrasında ise Sarıgöl Belediyesinin başkanı Necati Selçuk Gülden'e katılımlarından dolayı teşekkür edip Ünlüdurumdaki Sanatçıyı''Üzüm Güzeli'' ilan etmiş oldu.