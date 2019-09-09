Gülden'e Festivalde Büyük Bir Sürpriz

09.09.2019 14:01

Konser maratonu çok yoğun bir şekilde devam eden Gülden, sahnedeyken 'Seneler boyunca Londra'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönmek ve ait olma hissi harika. Ülkemde yaşıyor olmaktan çok mutluyum' ifadelerine yer verdi.

Konser sonrasında ise Sarıgöl Belediyesinin başkanı Necati Selçuk Gülden'e katılımlarından dolayı teşekkür edip Ünlüdurumdaki Sanatçıyı''Üzüm Güzeli'' ilan etmiş oldu.

Kaynak: Bültenler