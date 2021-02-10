Gülden'den 90'lar esintili klip
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Gülden'den 90'lar esintili klip

10.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:50
Gülden'den 90'lar esintili klip

Başarılı şarkıcı Gülden, DMC etiketiyle yayınlanan ve tüm şarkılarını kliplendirdiği "Müdavim" projesinden "Kıymetimi Bilen mi Var" isimli şarkısının video klibini yayınladı.

Söz ve müziği kendisine, aranjesi Özgür Abbak' a, klip yönetmenliği ise İzzet Başlak'a ait olan yeni şarkının klibinde konsept olarak nostaljik bir doku kullanılırken, güzel sanatçı sosyal medya hesabından şarkısının ve video klibinin tüm dijital mecralarda yer aldığını duyurdu.tk

Kaynak: Snob Magazin

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