Güldane Biçer bulundu mu? Müge Anlı Güldane Biçer olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Güldane Biçer konusu ele alınıyor. Bu kapsamda Güldane Biçer bulundu mu? Müge Anlı Güldane Biçer olayı nedir? sorularının yanıtları aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER OLAYI NEDİR?

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer, sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatan Güldane Biçer'in kardeşi durum hakkında bilgileri aktarmaya devam ediyor. Kayıp olan Güldane Biçer'in üç çocuğu var.

GÜLDANE BİÇER BULUNDU MU?

19 Şubat 2021 tarihinde ilk kez konu edinen Güldane Biçer, henüz bulunmadı.