Gülcü'ye modern meydan düzenlemesi

ISPARTA (Habermetre) - Bugüne kadar Kaymakkapı Meydanı, Matbaalar Çarşısı gibi çeşitli noktalarda modern meydan düzenlemeleri yaparak şehrin çehresini değiştiren Isparta Belediyesi bu çalışmalardan bir tanesini de Gülcü Meydanlığında başlattı. Meydan düzenlemesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve dayanıklı olmayan mezarlık önünde bulunan iki katlı binanın yıkımıyla işe başlayan belediye ekipleri modern bir düzenlemeyle, yeni yüzüyle meydanı mahalle sakinlerinin ve şehrin hizmetine sunacak.

Gülcü Mahallesi Meydanında ilk zamanlarında okul olarak kullanılan, ardından spor kulübüne misafirlik eden ve son olarak kahvehane olarak kullanılan miadı dolmuş iki katlı yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıkım alanında incelemelerde bulundu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gülcü Mahallesinin Isparta'nın en eski ve köklü yerleşim alanlarından birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle meydanının yeniden düzenleneceğini söyledi. Bu kapsamda işe Gülcü Mezarlığı önünde bulunan ve miadını doldurmuş olan binanın yıkımıyla başladıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, Gülcü Meydanlığında sosyal tesis, cami ve esnafların yer aldığını dile getirerek "Bu meydanlığımıza bakan tarihi Gülcü Mezarlığımız var. Mezarlığımızda, geçmişimizde şehrimize hizmet etmiş mevtalarımız, zatlarımız bulunuyor. Örneğin Hafız İbrahim Demiralay'ın kabri, Gülcü Mezarlığımızda bulunuyor. Mezarlığımızın önünde de yıllar öncesi okul olarak kullanılan ardından spor kulübümüzün lokali ardından da kahvehane olarak işletilen bir yapı vardı. Bu binamız ekonomik ömrünü doldurmuş, dayanıklı olmayan bir binaydı. Testlerinde olumsuz sonuçlar çıktı. bizlerde gerekli mercilerden izinlerini aldık ve binanın yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımın ardından burayı meydan düzenlemesiyle daha güzel bir hale getirerek Gülcü mahallesi sakinlerimizin ve şehrimizin hizmetine sunacağız. Çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Amaçlarının Gülcü Meydanlığını yenilemek olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Meydanlığımızı daha güzel ve vatandaşlarımızın bulunmaktan mutlu olabilecekleri hale getirmek istiyoruz" görüşlerinde bulundu.

Mahallede bulunan mevcut sosyal tesisin restorasyonunu yaptıklarını, sosyal tesis ve düğün salonunun modern bir hale getirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıkımı gerçekleştirilen kahvehanenin işletmecisi ve kullananları da mağdur etmemek için sosyal tesis alanında yapılan bir noktaya taşındığını aktardı. Başdeğirmen, "Yine sosyal tesis bölümünde Gülcüspor'un kullandığı bir alan vardı, yakışmayan bir durumdaydı onu da yeniledik. Sosyal tesisimizi tabanından çatısına kadar yeniledik. Dış mantolamasını yaptık. Yine meydanda bulunan camimizin tuvaletleri ve müştemilatı yenilendi" şeklinde konuştu.

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu meydanda bulunan kahvehanenin yıkımı ile birlikte modern bir meydan düzenlenmesi yapılacak olmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Eroğlu, binanın tarihi süreci ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler vererek, binanın yıkımının elzem olduğunu ve konuyu Başkan Başdeğirmen'e ilettiklerini anlattı. Eroğlu "Başkanım yerinde incelemelerde bulundu ve buranın yıkımına karar verildi. Başkanımın burası için çok güzel projeleri var. Gülcü şehrimizin en güzel ve merkeze yakın bir mahalle. Yıllardan bu yana buraya el atılmamıştı. Şu anda herkes memnun, mutlu. Binanın yıkımıyla birlikte trafik akışı sağlanacak, modern bir meydana kavuşacağız. Mezarlığın önü açılacak, meydan genişleyecek. Bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum. Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

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