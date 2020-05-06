Gülçin Ergül: Beni aptal sarışın sanıyorlar

Şarkıcı Gülçin Ergül (34), Instagram'daki canlı yayınında hayranlarının sorularını yanıtladı. Ergül, ilginç açıklamalar yaptı

Bir takipçisinin "Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?" sorusuna şarkıcı, "Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir" cevabını verdi. Ergül, ayrıca oyunculuk yaptığı dönemi de anlattı: "Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hala aptal sarışın sanıyorlar."



