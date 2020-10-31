Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
31.10.2020 07:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 07:32
-Arama kurtama ekiplerinin Gülçin Aykut Soydan'ı ambulansa taşıması Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı - İZMİR.
-Arama kurtama ekiplerinin Gülçin Aykut Soydan'ı ambulansa taşıması Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı - İZMİR
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer