Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
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Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı

31.10.2020 07:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 07:32

-Arama kurtama ekiplerinin Gülçin Aykut Soydan'ı ambulansa taşıması Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı - İZMİR.

-Arama kurtama ekiplerinin Gülçin Aykut Soydan'ı ambulansa taşıması Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı - İZMİR

Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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