Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

Müge Anlı'da ele alınan konular ve kayıplar arasında bugün Gülcay Ekinci yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülcay Ekinci konusu ele alındı. Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GÜLCAY EKİNCİ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da Gülcay Ekinci'yi arama çalışmalası sürüyor. En son kız kardeşiyle gittiği bilinen Gülcay Ekinci tam tamına 17 yıldır kayıp. Gözü yaşlı anne, 17 yıldır kızı Gülcay'ı arıyor. Gülcay 5 ay imam nikahlı kaldığı eşiyle ayrıldıktan sonra evine dönüyor. Ailesinin yanında yaşamaya başlıyor. Ailesi kabul ediyor ancak eşi çocuğu istiyor. Baskılar sıkıntılar derken aile Antalya'ya gitme kararı alıyor. Bu dönemde büyük bir bunalıma giren ve Antalya'ya ailesiyle birlikte gitmek istemediğini söyleyen Gülcay yanına hiçbir özel eşyasını almadan evden uzaklaşıyor.

Aslında çocuğunu babasında bırakmak istemediği için Kayseri'de kalmaya devam etmek istediği de eklenen bilgiler arasında. Ailenin Antalya'ya taşındığı gün Gülcay'ın kalmak için çıkıp gittiği arkadaşının evinden Gülcay'ı 'döve döve' ablasın kocası Mehmet alıyor. 'Döve döve' almasının sebebi kaldığı evde 'erkek olması' olarak söyleniyor.

Kız kardeşinin veya eşinin nerede olduğunu bilmedikleri Gülcay, Müge Anlı'da aranıyor...