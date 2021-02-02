Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

02.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:48
Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

Müge Anlı'da ele alınan konular ve kayıplar arasında bugün Gülcay Ekinci yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülcay Ekinci konusu ele alındı. Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GÜLCAY EKİNCİ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da Gülcay Ekinci'yi arama çalışmalası sürüyor. En son kız kardeşiyle gittiği bilinen Gülcay Ekinci tam tamına 17 yıldır kayıp. Gözü yaşlı anne, 17 yıldır kızı Gülcay'ı arıyor. Gülcay 5 ay imam nikahlı kaldığı eşiyle ayrıldıktan sonra evine dönüyor. Ailesinin yanında yaşamaya başlıyor. Ailesi kabul ediyor ancak eşi çocuğu istiyor. Baskılar sıkıntılar derken aile Antalya'ya gitme kararı alıyor. Bu dönemde büyük bir bunalıma giren ve Antalya'ya ailesiyle birlikte gitmek istemediğini söyleyen Gülcay yanına hiçbir özel eşyasını almadan evden uzaklaşıyor.

Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede?

Aslında çocuğunu babasında bırakmak istemediği için Kayseri'de kalmaya devam etmek istediği de eklenen bilgiler arasında. Ailenin Antalya'ya taşındığı gün Gülcay'ın kalmak için çıkıp gittiği arkadaşının evinden Gülcay'ı 'döve döve' ablasın kocası Mehmet alıyor. 'Döve döve' almasının sebebi kaldığı evde 'erkek olması' olarak söyleniyor.

Kız kardeşinin veya eşinin nerede olduğunu bilmedikleri Gülcay, Müge Anlı'da aranıyor...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülcay Ekinci bulundu mu? Müge Anlı Gülcay Ekinci kimdir, nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:48:46. #1.14#
title