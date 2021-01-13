Gülcan Ç., bu kez de güzellik merkezinde olay çıkardı, yine gözaltında

Gülcan Ç., bu kez de güzellik merkezinde olay çıkardı, yine gözaltında KAHRAMANMARAŞ'ta daha önce çay bahçesinde olay çıkartan, koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimler sırasında maske takmadığı için kendisini uyaran polislere, "Artistliğiniz kime" diyerek taşkınlık yapan Gülcan Ç.

Gülcan Ç., bu kez de güzellik merkezinde olay çıkardı, yine gözaltında

KAHRAMANMARAŞ'ta daha önce çay bahçesinde olay çıkartan, koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimler sırasında maske takmadığı için kendisini uyaran polislere, "Artistliğiniz kime" diyerek taşkınlık yapan Gülcan Ç., bu kez de bir güzellik merkezinde olay çıkardı. Maske takması için yapılan uyarıya sinirlenen ve güzellik merkezinde çalışanları tehdit ettiği öne sürülen Gülcan Ç., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün Yirmikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana geldi. Gülcan Ç., maskesiz gittiği güzellik merkezinde çalışanları uyarısı üzerine maske taktı, ancak bu kez de çenesinin altına indirdi. Çalışanların tekrar uyardığı Gülcan Ç., bağırarak hizmet almayacağını belirtip, parasını geri istedi. Çalışanların iadeyi kabul etmesine karşın bağırmaya devam eden Gülcan Ç., "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim, ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CAMI YUMRUKLADIÇalışanları tehdit ettiği de öne sürülen Gülcan Ç, polis ekipleri tarafından güçlükle güzellik merkezinden çıkarıldı. Tehditlerine burada da devam eden Gülcan Ç., güzellik merkezinin camını yumrukladı. Güzellik merkezi çalışanlarının şikayetçi olası üzerine Gülcan Ç., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada kendisi de güzellik merkezinin çalışanlarından şikayetçi olan Gülcan Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GARSONLARA KÜLLÜK FIRLATMIŞTIGülcan Ç., 16 Şubat 2020 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği bir çay bahçesinde, önce masadaki küllüğü yere, daha sonra da kendisini uyaran garsonların üzerine attı. Ardından masaları deviren Gülcan Ç, diğer müşterilerin üzerine de bardak fırlattı. Bu sırada çay bahçesine gelen arkadaşları, Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyen garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kadını gözaltına almıştı.

ATİSTLİĞİNİZ KİME?"

Gülcan Ç, 10 Aralık 2020 tarihinde ise Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerince maske takmadığı için uyarılmış, taşkınlık yapıp, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" dedikten sonra gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde de maske takmayı reddeden Gülcan Ç., "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditlerine devam etmişti.

Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt gelmişti. Kadının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Enver Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı