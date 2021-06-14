Gülbin Tosun kim? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli?

Birçok kanalda başarılı programlara imza atan Gülbin Tosun kim? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun çalıştığı kanallar neler? Detaylar haberimizde.

Birçok kanalda başarılı programlara imza atan Gülbin Tosun kim? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun çalıştığı kanallar neler? Detaylar haberimizde.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977'deİstanbul'da dünyaya geldi. Gülben Tosun programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yapmıştır. 2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

GÜLBİN TOSUN ÇALIŞTIĞI KANALLAR!

2010 yılından beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni'ni sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.