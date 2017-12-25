Gülben İzdihamı!

Gülben Ergen'in yeni projesi için gerçekleştirdiği ve adeta izdiham yaşanan ilk imza gününde ünlü sanatçıya yoğun ilgi vardı.

2017 yılı bitmeden güçlü bir şarkıyla sevenlerini mutlu eden Gülben Ergen'in Yansın Bakalım şarkısı hem dinlenme hem de klibiyle izlenme rekorları kırıyor. Dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı olan Yansın Bakalım müzik marketlerde de en çok satan single albüm listelerinde 1 numaraya yerleşti.

Sezen Aksu'nun ustalığını konuşturduğu yeni single albümü "Yansın Bakalım"ın ilk hayran buluşmasında izdiham yaşayan Gülben Ergen 'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

KIRMIZI BİBER SİMGE OLDU..

Hayranları Gülben Ergen'e Yansın Bakalım şarkısının sözlerinde geçen "acı biber" ile de sürpriz yaptı. İmza gününe kırmızı biber ile gelen hayranları eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

FOTOĞRAFTAKİ KAZAK...

Gülben Ergen imza gününe yeni şarkısının tanıtımı için Nihat Odabaşı'na çektirdiği fotoğraflarda giydiği ve basında çok yer alan kazağıyla geldi. Hayranlarının aldığı kazağın kendisine uğur getirdiğini söyleyen Gülben Ergen, 4 saatten fazla imza gününde kaldı.

Kendisini yalnız bırakmayan 7 'den 77 'ye tüm hayranlarıyla fotoğraf çektiren Gülben Ergen, kimi zaman fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının telefonlarını alarak kendisi selfie çekti.