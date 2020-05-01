Gülben Ergen: Yaşlılara yürüyüş izni verİlsin
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Gülben Ergen: Yaşlılara yürüyüş izni verİlsin

Gülben Ergen: Yaşlılara yürüyüş izni verİlsin
01.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:44

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana sokağa 65 yaş üstü 7.5 milyon kişi, sokağa çıkamıyor. Sanatçı Gülben Ergen'in annesi Gülser Engin'de yasak dolayısıyla evinden dışarı çıkamıyor. Annesini ziyaret eden Ergen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Sanatçı Gülben Ergen, annesi ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına şunları yazdı:

'VALLAHİ İNSAN GÖRMEYİ PEK ÖZLEMİŞ'

"Annem ile geçen günümün gecemin keyfi tarifsiz.. Nasıl uyumlu, nasıl kaygısız ve nasıl özenli ve dikkatli... 'Yaşlılara 1 saat yürüyüş izni verseler' diyor sadece.

Bacakları açılırmış, bir markete gidermiş, mahallesindeki esnafı bir görür, hatır sorarmış. Maskesini de takarmış. Vallahi insan görmeyi pek özlemiş.& ;

'65 YAŞ ÜSTÜNÜN DE RUH SAĞLIĞI VAR'

Sanırsaymış bu böyle bayrama kadar devam edecekmiş. Neyse ki dizileri ve kitapları varmış ama böyle de olmazmış. 65 yaş üstünün de ruh sağlığı varmış. Beden sağlığı kadar önemliymiş. Neyse, isyan etmiyormuş, buna da şükürmüş.& ;

Akışa teslim olmanın tüm güzelliklerini öğrendiğim benim gülüm annem. Nasıl da cesur ve güçlü yetiştirdin beni sen pembe yanaklım, ak saçlım... Sağlık Bakanlığı ne derse dinliyoruz anne-kız.

Kaynak: Snob Magazin

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